الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى و معنى، يتم افتتاح (16) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 5 / 7 / 2024م.
وأوضح في بيان له، الاثنين، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 5/ 7 / 2024م عدد ( 12097) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (710) مليون جنيه.
وأشارت إلى أن المساجد التي يتم
مديرية أوقاف السويس
1. مسجد الرحمن – عزبة هجرس – كبريت – حي الجناين
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد أولاد عبد العظيم – الغنايم بحري - الغنايم
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد العتيق – قرية الجراي– الغرق - مركز إطسا
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد فجر الإسلام – قرية الحمراء – مركز وادي النطرون
5. مسجد جمعة الهنداوي – قرية المسين – مركز الدلنجات
6. مسجد سلطان – قرية سيدي عقبة – مركز المحمودية
7. مسجد القلعة – قرية الملقة – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. مسجد عزبة عبده – أريمون – كفر الشيخ
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد القرايشة الجديدة – القرايشة – منشأة الدهب - المنيا
10. مسجد الأحمدي – قرية دهمرو – مركز مغاغة
11. مسجد الرحمن – عزبة الفداء- قرية برمشا – مركز العدوة
مديرية أوقاف الدقهلية
12. مسجد عبد الله بن مسعود – كفر علام – منية النصر
13. مسجد محمد عبد الوهاب – عزبة البنك – منشأة عبد الرحمن - دكرنس
14. مسجد الشيخ – عزبة التل المحمودية - دكرنس
مديرية أوقاف الشرقية
م
15. مسجد صالح بدر – العزازي - أبو حماد
16. مسجد الشيخ حربي – الهوابر - ديرب نجم