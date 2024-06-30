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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الطيران المدني ممثلة بمركز الاتصال بقطاع الجودة وتجربة المسافر حصدت جائزتين ذهبيتين كأفضل خدمة عملاء وأفضل مركز اتصال حكومي في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World) الذي أُقيم بمدينة أمستردام بهولندا. ويعكس الإنجاز جهود الهيئة لتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة ، والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين، وتجسيدا لحرص الهيئة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين كأحد أولوياتها وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية لترقى بمستوى الخدمات في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

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