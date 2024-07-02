شكرا لقرائتكم خبر بدء تسجيل 4,774 عقارا في 6 أحياء بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة العامة للعقار تسجيل العقارات الواقعة في نطاق 6 أحياء بالمدينة المنورة، وذلك عبر منصة السجل العقاري الالكترونية، ويستمر التسجيل حتى 30 ربيع الأول 1446.

وبينت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة، تشمل جزءا من حي الملك فهد، وجزءا من حي العاقول، وجزءا من حي جماء أم خالد، وحي سكة الحديد، وجزءا من حي الخضراء، وجزءا من حي أبيار الماشي، وتضم 4774 قطعة عقارية.

من جهته، دعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء، إلى تسجيل عقاراتهم خلال منصة السجل العقاري rer.sa.

وأشار إلى أنه يمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، إذ يستمر التسجيل 90 يوما حتى نهاية 3 أكتوبر 2024 (30 ربيع الأول 1446)، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات، التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وابتداء من الموعد الـمحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد: الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت تحديد الأحياء الـ6 ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، التي يتم تحديدها وفقا لمعايير عدة، وذلك انطلاقا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، وفقا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة، خلال منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

السجل العقاري