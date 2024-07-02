غرفة مكة تستضيف «معسكر رؤية الرقمي 4 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الغرفة التجارية بمكة المكرمة «معسكر رؤية الرقمي» في نسخته الرابعة، الذي تنفذه شركة رؤية الخبراء الاستشارية حتى 16 أغسطس 2024.

ويهدف المعسكر إلى تدريب القدرات التقنية الشابة وتطوير مهارات البحث والتحليل في التخصصات التقنية الناشئة، وكذلك تعزيز إمكاناتهم في ابتكار حلول رقمية واعدة، والمساهمة في إعدادهم لسوق العمل.

وأكد الأمين العام للغرفة الدكتور تركي العمرو، حرص الغرفة على دعم المبادرات الشبابية الرقمية ومنها مبادرة «معسكر رؤية الرقمي»، من خلال الاستثمار في المستقبل ودعم الإبداع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تتضمن بناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية اللازمة للمواهب الوطنية من الرواد والمبدعين في القطاع التقني.

ويلتقي «معسكر رؤية الرقمي 4» مع التزام غرفة مكة المكرمة الاستراتيجي الذي يندرج تحت هدف «تنمية بيئة الأعمال الاقتصادية» عبر زيادة عدد البرامج والمبادرات التي تسهم في دعم المسؤولية الاجتماعية، وتمكين رواد الأعمال لتعزيز التنمية المستدامة واستحداث فرص جديدة للشباب، وتطوير مشروعاتهم الريادية التي تسهم في ازدهار اقتصادنا الوطني.