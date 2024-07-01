شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس جذبت 213 مشروعاً باستثمارات 4.84 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

قدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بنحو 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث حصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالأساس جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية لأن فكرة إنشائها قائمة على الاستفادة من التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول خاصة التي ترغب في مزيد من التوسعات وقرب من الأسواق المختلفة، حيث يمثل الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية ميزة تنافسية لمستثمريها، وبالتالي فقد شهدت الفترة الماضية عدد من المشروعات التي تمثل استثمارات تركية وهندية وفرنسية وتايلاندية.

وشهدت الفترة الماضية شراكة استراتيجية مع دولة الصين مثلت 40% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخير بالإضافة إلى منطقة تيدا – مصر الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي.



ويعد نجاح التعاون في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة هو نقطة الانطلاق التي شيدت جسور من الثقة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية والتي نرى ثمارها اليوم في منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة والتي استطاعت خلال أقل من عام واحد جذب 15 مشروع بإجمالي استثمارات 1.33 مليار دولار منها 6 تعاقدات تمت بالفعل معظمها من الشركات الصينية.