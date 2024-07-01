شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تبدأ ندوات التوعية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظة الفيوم أولى ندوات التوعية بالمحافظات بأهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثالثة منها والمتاح التقدم لها حاليا على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، بمشاركة نرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد عبد العزيز، منسق مشروعات المبادرة بالمحافظات بوزارة التخطيط، محمد ربيع، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسام شعبان، ممثل وزارة البيئة، محمد طلعت، ممثل المجلس القومي للمرأة، مروة أحمد محمد، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم، وسام فرحات، مقرر لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة.

وخلال الورشة، قدمت نرمين صادق، نظرة عامة على معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى الفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة، ومعايير التقييم وتتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة.

واستعرض محمد ربيع، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفهوم المشروعات الذكية، وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات، كما قدم أمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، والمشروعات الذكية المُستخدمة لتقنية انترنت الأشياء.

وأوضح م حسام شعبان، ممثل وزارة البيئة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والإجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.

وقدم محمد طلعت، ممثل المجلس القومي للمرأة عرضًا تضمن الرسالة من فئة مشروعات المرأة، الفئة المستهدفة، ومعايير تقييم هذه المشروعات ومنها تمثيل المراة في المشروع والأدوار القيادية لها، مراعاة المشروع لإحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع، إلى جانب تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها والحصول على التعليم والرعاية الصحية.



