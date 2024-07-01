شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب العالمية ترتفع 12.8% منذ بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الذهب العالمي تداولات شهر يوليو بارتفاع طفيف ليبقى التذبذب وعدم وضوح الاتجاه هو السائد، ولكن قد يتغير هذا خلال تداولات هذا الأسبوع الذي يحمل العديد من البيانات الاقتصادية الهامة والأحداث التي من شأنها أن تؤثر على تحركات الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.1% لتسجل أعلى مستوى عند 2329 دولارا للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2323 دولار للأونصة لتتداول حالياً عند المستوى 2328 دولارا للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

وخلال شهر يونيو شهد الذهب تذبذب خلال معظم فترات التداول ليفشل الذهب في تحديد اتجاه حدد خلال الشهر الماضي، ليغلق الذهب تداولات يونيو عند 2326 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات هذا الشهر عند المستوى 2327 دولار للأونصة ليعد ليمثل هذا الشهر انخفاض في أسعار الذهب بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب.

من جهة أخرى، استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.2% وهو الربع السنوي الثالث على التوالي الذي يسجل فيه ارتفاع، ومنذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بنسبة 12.8%، وفق حسابات جولد بيليون.

وجاء أداء الذهب في شهر يونيو 2024 بمثابة استراحة بعد موجة ارتفاع قوية بدأت من شهر مارس الماضي، ولكن بالرغم من هذا استمر الذهب في التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، وذلك بسبب استمرار العوامل التي تدعم الذهب حتى الآن متمثلة في توقعات باستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب وزيادة احتياطيها بالرغم من توقف الصين عن شراء الذهب في شهر مايو لتنهي سلسلة من 18 شهر متتالية من شراء الذهب.

وأظهرت نتائج إحصائية يقوم بها مجلس الذهب العالمي بشكل سنوي استطلع خلالها آراء 70 من محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يخططون لزيادة احتياطاتهم من الذهب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاحصائية السنوية في عام 2018.