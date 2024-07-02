شكرا لقرائتكم خبر عن «المداواة»: ترسية مشروع إنشاء مجمع طبي بقيمة مبدئية 3 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المداواة التخصصية الطبية استلامها، اليوم، خطاب ترسية مشروع إنشاء وتشغيل مجمع طبي بمحافظة المجاردة، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتمثل المشروع في تأجير موقع مساحته 1965م2 بغرض استثمارها في إقامة وإدارة وتشغيل مجمع طبي لمدة 23 عاما.

وأضافت أن القيمة التقديرية المبدئية للمشروع تقدر بنحو 3 ملايين ريال.

وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة عند اكتمال وتشغيل المشروع.