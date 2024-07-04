المنتخب أولاً .. وزير الشباب والرياضة : كل الحلول متاحة بما في ذلك تأجيل الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب الأولمبي أهم من الأندية، وذلك تعليقًا على الأزمة الحالية بين المنتخب الأولمبي والأهلي وبيراميدز بخصوص ضم اللاعبين لمعسكر الفراعنة قبل الأولمبياد.

المنتخب الأولمبي طلب ضم لاعبي الأهلي محمد عبد المنعم وإمام عاشور، ضمن الثلاثي المسموح به فوق السن في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024»، ولكن الأهلي رفض بسبب المنافسة على لقب الدوري، فيما يرفض بيراميدز انضمام إبراهيم عادل للمنتخب في الموعد المحدد للمعسكر يوم 5 يوليو الجاري.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يعمل بجهد كبير خلال السنوات الماضية، ولدينا مدرب كبير تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية من قبل في أولمبياد 2014».

وأضاف: «فيفا لم يضع بطولة الأولمبياد على الأجندة الدولية، وبطولات كرة القدم تكون مستمرة في كل الدول، لذا لم يكن هناك فرض على الفرق الأوروبية بضرورة مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخب الوطني».

وشدد: «المنتخب أولا، وعلى الأندية أن تحترم هذا الأمر، وسنرى ذلك خلال الساعات القادمة، ونتابع مع رابطة الأندية واتحاد الكرة الأمر لحل الأزمة، وكل الحلول متاحة بما في ذلك تأجيل الدوري».

وأوضح: «نقدر التنافسية الكبيرة وأن هذه هي نهاية الدوري والكل يريد الفوز، ولكن من خلال رابطة الأندية والاتحاد يجب أن يكون هناك حلول، وأترقب موقف الرابطة والاتحاد، فيما يخص موقف الفريقين المتنافسين طالما أن توقيت المعسكر يسمح بذلك».

وتابع: «لا توجد مشكلة لو اضطررنا لتأجيل الدوري، كل الخيارات متاحة والأهم مصلحة المنتخب وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتم حسم هذا الأمر».

وواصل: «هناك سيناريو أول وسيناريو ثان ولكن في وقت معين يجب أن يعلم الجميع أن المنتخب أولا، واننا سنتدخل لو لم تكن هناك حلول».

وأتم: «محمد صلاح أبلغ اتحاد الكرة بعدم التواجد مع المنتخب الأولمبي، وأنه سينضم إلى قائمة المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل».

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي غدًا الخميس كآخر موعد، على أن يبدأ المعسكر يوم الجمعة 5 يوليو والسفر لباريس 13 يوليو الجاري.