شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ " هدفنا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين صورة مناخ الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

تعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحسين صورة مناخ الاستثمار في مصر، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين لزيادة حجم الإنتاج الصناعي لأن مصر تتمتع بميزة تنافسية مغرية .

وذلك من خلال استغلال عدة إتفاقيات دولية وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل إتفاقيات التجارة الحرة وأغادير والكوميسا والميركسيور وغيرها، مما يسمح بنفاذ المنتجات للعديد من الأسواق دون رسوم جمركية، مشددًا على أهمية الترويج لهذه الميزة التنافسية مع العمل في الوقت نفسه على تحسين وتهيئة مناخ الإستثمار .

وعن المبادرة الوطنية "ابدأ" أيضا فهي تعمل على توفير اختيارات وبدائل استثمارية متنوعة للراغبين في الإستثمار الصناعي في مصر، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات والتشغيل بالتواصل مع كل الجهات الحكومية التي تتعاون معهم بشكل رسمي، وتعمل لمساعدتهم لحل المشكلات المختلفة .