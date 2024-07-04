"من الآخر" يكشف: مسؤول في الملف الاقتصادي الحكومي بصنعاء منذ عدة أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف برنامج "من الآخر مع دوبلة" على قناة يمن شباب، عن زيارة مسؤول في الملف الاقتصادي الحكومي إلى صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.



ونقل البرنامج الذي يقدمه الإعلامي عبدالله دوبلة عن مصدر خاص بأن عثمان الحدي؛ نائب رئيس الفريق الاقتصادي، غادر من مطار جدة في السعودية مباشرة الى مطار صنعاء، قبل عيد الأضحى ولا يزال في صنعاء حتى اليوم.



جاءت زيارة الحدي الى صنعاء بناء على طلب مع السفير السعودي الى اليمن محمد آل جابر، لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية مع مليشيات الحوثي.



وأكد المصدر، أن الحدي لم يبلغ مجلس القيادة الرئاسي ولا الحكومة بزيارة صنعاء، وعندما تم التواصل معه من المجلس الرئاسي قال بأنه في زيارة خاصة لأقاربه بصنعاء.



الحدي هو أحد أبرز المسؤولين حاليا في الملف الاقتصادي، حيث يشغل منصب نائب رئيس الفريق الاقتصادي، وهو الفريق الذي تم تشكيله ضمن قرار نقل السلطة وتشكيل المجلس الرئاسي في أبريل 2022.



وكان من المقرر أن تنعقد جولة مفاوضات متزامنة في مسقط في الملف الاقتصادي وملف الأسرى والمعتقلين، لكن تقرر تأجيل المفاوضات في الملف الاقتصادي لإفساح المجال لاستكمال المناقشات في صنعاء، خاصة وأن الحدي لا يزال موجودا حتى اليوم هناك، وفق المصدر.





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