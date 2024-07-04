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محافظ المركزي اليمني يصدر قرارا بإيقاف تراخيص 5 منشآت صرافة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب اليوم الخميس الموافق قرارا بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة.
 
وقضى القرار بإيقاف تراخيص: "شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة".
 
وأكد محافظ البنك أن ذلك بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.


 
وكان محافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن قد أصدر أمس الأربعاء، بإيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة مخالفة، في إطار إجراءاته لإصلاح السياسة النقدية والمالية.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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