شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة مخالفين لنظام السوق المالية عبر معرفاتهم في منصة «X» وتغريمهما 11.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، مستثمرين لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، عبر معرفاتهم في منصة "x"، وتغريمهما 11.1 مليون ريال.
وقالت هيئة السوق المالية: إن اللجنة أدانت المستثمرين بعد ترويجهما لرأي في موقع التواصل الاجتماعي "x" بهدف التأثير على أسعار أسهم 17 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات.
ونوهت بضبط حالة الاشتباه في هذه القضية كان بناء على المتابعة المستمرة والتنسيق والتعاون المشترك بين هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة.
وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهما، إذ قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على المدان الأول محمد بن نواف بن محمد الحربي ومنعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة "سنتين".
وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10.6 مليون ريال على المدان الثاني نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي ومنعته من التداول شراء في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جانب منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة 5 سنوات.
وقالت هيئة السوق المالية: إن اللجنة أدانت المستثمرين بعد ترويجهما لرأي في موقع التواصل الاجتماعي "x" بهدف التأثير على أسعار أسهم 17 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات.
ونوهت بضبط حالة الاشتباه في هذه القضية كان بناء على المتابعة المستمرة والتنسيق والتعاون المشترك بين هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة.
وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهما، إذ قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على المدان الأول محمد بن نواف بن محمد الحربي ومنعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة "سنتين".
وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10.6 مليون ريال على المدان الثاني نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي ومنعته من التداول شراء في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جانب منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة 5 سنوات.