تكنولوجيا: تسريبات كاملة للصورة الحية الخاصة بهاتف CMF Phone 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة CMF التابعة للعلامة التجارية الفرعية عن أول هاتف ذكي لها، وهو CMF Phone 1، في 8 يوليو.

واليوم، تم تسريب صورة حية تظهر الجزء الأمامي من الجهاز بواسطة مصدر موثوق به عادةً، ولا يقتصر الأمر على منحنا نظرة على شاشة الهاتف، ولكنها تؤكد أيضًا بعض المواصفات التي ترددت منذ فترة طويلة، حيث إنها تعرض شاشة حول الهاتف في نظام Android.

وبالتالي تم تأكيد تشغيل هاتف CMF Phone 1 لنظام Nothing OS 2.6.0 عند إطلاقه. كما سيتم تشغيله بواسطة معالج Dimensity 7300 من MediaTek، مقترنًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت في هذا الإصدار المحدد.

يأتي الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل.

لقد تم بالفعل تأكيد معظم هذه المواصفات بواسطة Nothing نفسها من خلال حملتها التشويقية الأخيرة (والمستمرة)، بصرف النظر عن سعة البطارية.

https://x.com/cmfbynothing/status/1808462425030578345?s=46

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت لنا العلامة التجارية أيضًا الجزء الخلفي للهاتف، لذلك مع الصورة المسربة أعلاه لدينا الآن صورة كاملة جدًا.

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