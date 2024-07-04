الاقتصاد

«الاتحاد للتأمين»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء 29/05/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها أودعت عوائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين.
وأضافت أن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1445-11-27 الموافق 2024-06-04.
وأشارت إلى أن عدد الاسهم المباعة 6657 سهما، لافتة إلى أن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 118,558.48 ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 17.8096 ريال.
ولفتت إلى أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1445-12-28 الموافق 2024-07-04.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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