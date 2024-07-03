مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية على ارتفاع في نهاية تعاملاتها,أمس الثلاثاء, مدعومة بصعود أسهم الشركات الكبرى.

وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول مرتفعا 34.35 نقطة, أو ما يعادل 0.63%, ليصل إلى 5509.44 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 150.48 نقطة, أو ما يعادل 0.84%, ليصل إلى 18029.78 نقطة.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 167.34 نقطة, أو ما يعادل 0.43%, ليصل إلى 39336.86 نقطة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط