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الصين تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الصين بنجاح، اليوم، مجموعة (تيانهوي 5 – 02) للأقمار الاصطناعية، بواسطة صاروخ حامل معدل من طراز (لونغ مارش – 6).

 

 

ودخلت مجموعة الأقمار الاصطناعية التي تم إطلاقها من مركز تاييوان بشمالي البلاد، المدارات المخططة لها.

 

 

وستُستخدم هذه المجموعة من الأقمار لرسم الخرائط الجغرافية ومسوحات موارد الأراضي والتجارب العلمية وأغراض أخرى.

 

 

وتعد هذه هي المهمة رقم 527 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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