“بلدية غزة”: نواجه صعوبات كبيرة نتيجة نقص الوقود لعمل البلديات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses in Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip, November 1, 2023. REUTERS/Fadi Whadi

الخليج 365 - متابعات

أكد منسق اتحاد بلديات قطاع غزة حسني مهنا، أن طواقم بلديات قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن وهي الاستهداف الإسرائيلي المباشر للطواقم والآليات العاملة في مختلف الخليج 365 وخاصة الخليج 365 الحدودية.

وقال مهنا – في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) – إن هناك نقصا حادا في الوقود لتشغيل الآليات ومرافق ومقدرات البلديات حتى تستطيع تقديم الخدمات إلى السكان والنازحين في مختلف الخليج 365، وشمال قطاع غزة قد وصله كميات محدودة من الوقود لعمل البلديات وهي لا تستطيع من خلال هذه الكميات تقديم الخدمات وإنما تشغيل بعض آبار المياه بشكل محدود جدا ولساعات محدودة.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي تم استهداف 6 عاملين في مجال آبار المياه وتدمير جزء من آليات البلدية جراء هذا الاستهداف وتدمير وحدة الوقود الموجودة هناك، مما تسبب في فقدان البلدية لمقدرات مهمة في العمل وخاصة فيما يتعلق بتشغيل آبار المياه.

وأشار إلى أن هناك تكدس للنفايات لما يزيد عن 300 ألف طن في جنوب وشمال قطاع غزة في مختلف الخليج 365 وخاصة في أماكن تواجد النازحين وتكدسهم في مراكز الإيواء والمستشفيات؛ الأمر الذي يتسبب في انتشار الاوبئة والأمراض سريعًا في صوف النازحين وخاصة أمراض الكبد الوبائي والأمراض المعدية.

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