شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “بلدية غزة”: نواجه صعوبات كبيرة نتيجة نقص الوقود لعمل البلديات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses in Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip, November 1, 2023. REUTERS/Fadi Whadi