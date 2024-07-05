ميرنا وليد - بيروت - الفنان المصري هاني شاكر من الفنانين الذين قدّموا وما زالوا يقدمون أجمل الأغاني، ولديه شعبية كبيرة ليس فقط في مصر، بل في كل العالم العربي، ودائماً ما تحظى حفلاته بإقبال واسع من الجمهور.
يحيي هاني شاكر اليوم الجمعة حفلاً في لبنان لـ متعهد الحفلات خضر عكنان، موقع "الفن" تواجد في "البروفا" التي أجراها هاني شاكر قبل يوم من حفله، وأجرينا معه لقاء، تحدثنا فيه عن الكثير من المواضيع، منها علاقته القوية بالجمهور اللبناني، وكيف علّق على كلام الفنان المصري محمد رمضان بأنه "أسطورة كل جيل"؟
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هاني شاكر يرد على محمد رمضان بعد قوله: "أنا أسطورة كل جيل" ويكشف سرا عن علاقته بزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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