إعصار “بيريل” يشتد مجددًا في طريقه إلى المكسيك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اشتد إعصار “بيريل” مجددًا قبالة شبه جزيرة يوكوتان المكسيكية، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترًا في الساعة.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير وهيئة الأرصاد الجوية المكسيكية اليوم، أن الإعصار وصل إلى الفئة الثالثة من خمس فئات بعدما أحدث دمارًا في منطقة الكاريبي، متوقعين أن يصل إعصار “بيريل” إلى اليابسة كإعصار شديد مصحوبًا برياح وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.

وافترضت سلطات الدفاع المدني المكسيكية في وقت سابق أنه سيصل إلى الساحل كإعصار من الفئة الأولى.

وكان ستة أشخاص قد لقوا مصرعهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبب إعصار “بيريل”، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمار في العديد من الجزر.

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