شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقدا مع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بـ51.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عقد مشروع التشغيل وصيانة الحاسب الآلي لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 51.744 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: العقد يتضمن صيانة وتشغيل الأنظمة والبرامج الطبية والإلكترونية بالمستشفى.

وأضافت أن مدة العقد تبلغ 36 شهرا، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها لهذا العقد ايجابي للسنوات المالية 2024، 2025، 2026 و2027.