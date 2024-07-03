التعاملات المسائية.. زيادة جديدة لسعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، بحلول تعاملات المساء اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار منتصف تعاملات اليوم.

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الزيادة في منتصف التعاملات بقيمة 15 جنيها للجرام، وواصل زيادته بتعاملات المساء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم خلال تعاملات المساء، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2120 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2726 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3180 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2643 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2361 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 1.39%، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.