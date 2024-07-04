البنك المركزي الروسي يخفض الدولار ويرفع اليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدّد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الرسمي بواقع 4 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 87.9506 روبلًا.

ورفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 89 كوبيكًا ليصل إلى 94.5829 روبلًا، بينما ظل سعر الصرف الرسمي لليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند مستوى 11.8936 روبلًا.

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