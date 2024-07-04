أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وخلال اللقاء، اطّلع سمو أمير المنطقة على مجالات التعاون المشترك بين الإمارة والهيئة الملكية في ينبع، والتي شملت عدداً من الموضوعات، أبرزها إستراتيجية وخطة عرض الفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية، والتي تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير مزايا تمكينية، وتقديم خدمات متقدمة عبر تحسين القيمة النوعية لجذب المستثمرين، كما استمع سموه إلى موجزٍ عن حجم المؤشرات الاستثمارية والتجارية في مدينة ينبع الصناعية ومعدلات النمو التي وصلت إلى 23.5% في العام الماضي، وشاهد سموه عرضاً عن أبرز المشاريع والاستثمارات المتوقع تشغيلها خلال الأعوام المقبلة في قطاعات الإيواء والسياحة، والترفيه والرياضة إلى جانب القطاعين الصحي وخدمات الإسكان.

وخلال اللقاء، أكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية استثمار الإمكانيات اللازمة وتطوير أدوات تسويق الاستثمارات التي تمتلكها محافظة ينبع، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبدعم توجّهات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، ليسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية.

واطّلع سموّه على خطة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تسويق استثمارات مدينة ينبع الصناعية، وجذب المستثمرين من خلال اللقاءات المباشرة معهم، وعقد ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية، وتوسيع نطاق المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، والاستفادة من دعم منظومة السياحة بالمملكة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع الخرائط التفاعلية للمواقع الاستثمارية.

كما شهد اللقاء، استعراض منظومة الدعم اللوجستي لمركز الخدمات الحكومية الشامل في ينبع، بالإضافة إلى مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة على مساحة 72 ألف كيلومتر مربع، وبحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 41 مليار ريال، حيث يشتمل المشروع على مناطق اقتصادية خاصة ومراكز للخدمات البحرية، وتوزيع الخامات التعدينية ومناطق الإيداع، وإعادة التصدير، ومحطات الشحن والتوزيع المحلي، بالإضافة إلى محطات الربط بالجسر البحري.

وفي نهاية اللقاء، قدّم معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه واهتمامه بجهود الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة والاهتمام بجودة الحياة في مختلف القطاعات الحيوية في ظل دعم وعناية القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكافة مناطق المملكة.

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