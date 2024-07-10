الاقتصاد

البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعي

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات يوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 1.920 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 80.3 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.19% محققًا 28466.24 نقطة.
كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.25% ليصل إلى 6314.83 نقطة.
وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.24%، منهيًا التعاملات عند مستوى 6314.83 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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