شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات يوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 1.920 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 80.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.19% محققًا 28466.24 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.25% ليصل إلى 6314.83 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.24%، منهيًا التعاملات عند مستوى 6314.83 نقطة.