شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق بيتكوين تشهد رواجًا غير مسبوق بفضل ترامب.. أعرف القصة والان نبدء بالتفاصيل

تدفق مالي لصناديق بتكوين شهدت صناديق بيتكوين المتداولة التي تم إطلاقها في 10 يناير الماضي يومًا استثنائيًا أمس، حيث سجلت تدفقًا بقيمة 310 ملايين دولار، وهو الأكبر منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وصل سعر بيتكوين إلى 62 ألف دولار بعد تراجعات سابقة وبعد ارتفاعات لامست 70 ألف دولار. بيتكوين ودونالد ترامب ارتفعت عملة البيتكوين إلى نحو 62 ألف دولار بعد الهجوم على الرئيس السابق دونالد ترامب وأدت محاولة الاغتيال إلى مقتل أحد المتفرجين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ويتوقع البعض أن تؤدي محاولة الاغتيال إلى تعزيز فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر وربما فر آخرون إلى البيتكوين كرد فعل اندفاعي على عدم الاستقرار السياسي.

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كما يأتي ذلك فيما أعلن ترامب نفسه "مرشحًا للعملات المشفرة"، وقال إنه سيقبل التبرعات بعملة بيتكوين وإيثريوم ودوجكوين وسولانا وغيرها من العملات المشفرة. ماذا يعني ارتفاع سعر بيتكوين؟ وحول ما يقوله ذلك، فهو يُظهر الاهتمام المتجدد بوضوح من أن المستثمرين ما زالوا يعتبرون عملة بيتكوين المشفرة ملاذًا آمنًا لأموالهم، وسط التأييد السياسي المتزايد لها في الولايات المتحدة.

وكان من بين الشركات الرائدة في السوق، صندوق "آي شايرز بيتكوين تراست" التابع لشركة "بلاك روك" وصندوق "فيدليتي وايز أوريجن بيتكوين فاند" حيث تم جمع أكثر من 100 مليون دولار على التوالي.

كما تسلط هذه الأرقام المثيرة للإعجاب الضوء على الاعتماد المتزايد للبيتكوين داخل النظام المالي التقليدي.

ووفقًا لأحد المحللين "تثبت العملات المشفرة نفسها بشكل متزايد كأصول أساسية". تأثير ذلك على سوق العملات المشفرة أدى التدفق الهائل للأموال مؤخرًا إلى صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين إلى دفع القيمة السوقية الإجمالية لصناديق الاستثمار المتداولة إلى 15.8 مليار دولار في أسبوع واحد.

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كما شهدت الجهات الفاعلة تدفقات داخلية بقيمة 6 ملايين و4 ملايين دولار على التوالي.

وتشير هذه التحركات المالية إلى زيادة اهتمام المستثمرين وتشير إلى تحسن في ظروف السوق بعد التقلبات الأخيرة. منتجات مالية جديدة في بيتكوين وقد ساهمت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة أيضًا في هذا الشعور الإيجابي مما مهد الطريق لمنتجات مالية جديدة تعتمد على العملات المشفرة.

ويعمل التدفق القياسي إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على استقرار السوق ويعزز مكانة بيتكوين كعملة مشفرة رئيسية حيث تستمر الهياكل الاستثمارية الجديدة في جذب المستثمرين مما يعد بمستقبل مشرق للعملات المشفرة.

كما هو الحال في العديد من أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، من المرجح أن يبحث المتداولون عن استثمارات أكثر استقرارًا مع تقلبات أقل مثل الذهب - لكن آخرين يتجهون نحو البيتكوين. الدمام - شريف احمد - سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقًا قياسيًا مما أدى إلى استقرار السوق واستعادة ثقة المستثمرين في العملة المشفرة، والسبب هذه المرة هو المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، حيث أدت رهانات السوق المتزايدة على فوزه إلى تقديم دعم لقطاع العملات المشفرة بسبب إعلان ترامب المتكرر عن دعمه للقطاع، وفق ما ذكر موقع كوين تريبيون.شهدت صناديق بيتكوين المتداولة التي تم إطلاقها في 10 يناير الماضي يومًا استثنائيًا أمس، حيث سجلت تدفقًا بقيمة 310 ملايين دولار، وهو الأكبر منذ أكثر من خمسة أسابيع.وصل سعر بيتكوين إلى 62 ألف دولار بعد تراجعات سابقة وبعد ارتفاعات لامست 70 ألف دولار.ارتفعت عملة البيتكوين إلى نحو 62 ألف دولار بعد الهجوم على الرئيس السابق دونالد ترامب وأدت محاولة الاغتيال إلى مقتل أحد المتفرجين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.ويتوقع البعض أن تؤدي محاولة الاغتيال إلى تعزيز فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر وربما فر آخرون إلى البيتكوين كرد فعل اندفاعي على عدم الاستقرار السياسي.اقرأ أيضاً: كان يحمل عبوات ناسفة.. تفاصيل جديدة عن منفذ محاولة اغتيال ترامبكما يأتي ذلك فيما أعلن ترامب نفسه "مرشحًا للعملات المشفرة"، وقال إنه سيقبل التبرعات بعملة بيتكوين وإيثريوم ودوجكوين وسولانا وغيرها من العملات المشفرة.وحول ما يقوله ذلك، فهو يُظهر الاهتمام المتجدد بوضوح من أن المستثمرين ما زالوا يعتبرون عملة بيتكوين المشفرة ملاذًا آمنًا لأموالهم، وسط التأييد السياسي المتزايد لها في الولايات المتحدة.وكان من بين الشركات الرائدة في السوق، صندوق "آي شايرز بيتكوين تراست" التابع لشركة "بلاك روك" وصندوق "فيدليتي وايز أوريجن بيتكوين فاند" حيث تم جمع أكثر من 100 مليون دولار على التوالي.كما تسلط هذه الأرقام المثيرة للإعجاب الضوء على الاعتماد المتزايد للبيتكوين داخل النظام المالي التقليدي.ووفقًا لأحد المحللين "تثبت العملات المشفرة نفسها بشكل متزايد كأصول أساسية".أدى التدفق الهائل للأموال مؤخرًا إلى صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين إلى دفع القيمة السوقية الإجمالية لصناديق الاستثمار المتداولة إلى 15.8 مليار دولار في أسبوع واحد.اقرأ أيضاً: «بتكوين» و«إيثريوم» تختبران مستويات جديدة وسط تقلبات سوقيةكما شهدت الجهات الفاعلة تدفقات داخلية بقيمة 6 ملايين و4 ملايين دولار على التوالي.وتشير هذه التحركات المالية إلى زيادة اهتمام المستثمرين وتشير إلى تحسن في ظروف السوق بعد التقلبات الأخيرة.وقد ساهمت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة أيضًا في هذا الشعور الإيجابي مما مهد الطريق لمنتجات مالية جديدة تعتمد على العملات المشفرة.ويعمل التدفق القياسي إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على استقرار السوق ويعزز مكانة بيتكوين كعملة مشفرة رئيسية حيث تستمر الهياكل الاستثمارية الجديدة في جذب المستثمرين مما يعد بمستقبل مشرق للعملات المشفرة.كما هو الحال في العديد من أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، من المرجح أن يبحث المتداولون عن استثمارات أكثر استقرارًا مع تقلبات أقل مثل الذهب - لكن آخرين يتجهون نحو البيتكوين.