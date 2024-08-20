شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 3.5% فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، مكسبًا بنسبة 3.5% في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap، حيث يتم تداول البيتكوين عند نقطة سعر 60973 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

شهد سعر عملة الإيثر ارتفاعاً بنسبة 1.23% في آخر 24 ساعة على متتبع أسعار العملات المشفرة بواسطة Gadgets360، وبهذا وصل سعر الإيثر في البورصات الدولية عند 2664 دولارًا.

انضمت Solana و Zcash و Status و Braintrust إلى BTC و ETH على الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة لـ Gadgets360 اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، شملت العملات المشفرة المربحة Tether وBinance Coin وUSD Coin وRipple وDogecoin وTron وCardano وAvalanche.

كما عكست Shiba Inu وPolkadot وBitcoin Cash وChainlink وLeo وLitecoin وNear Protocol وPolygon مكاسب ملحوظة.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.66% في آخر 24 ساعة، وبهذا، وصلت قيمة قطاع العملات المشفرة إلى 2.66 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.



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