المزيد من اعتماد البيتكوين: الحكومة النرويجية تزيد من تعرض الصندوق السيادي للبيتكوين

تتمتع النرويج، الدولة الواقعة في شمال أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها نحو 5.5 مليون نسمة، بإجمالي استثمارات حكومية تقدر بحوالي 1.7 تريليون دولار.

جزء كبير من هذه الاستثمارات يتواجد في البيتكوين، وقد قامت الحكومة النرويجية بزيادة حيازاتها من البيتكوين هذا العام.

صندوق الثروة السيادي النرويجي يتوسع في استثمارات البيتكوين

تمتلك النرويج الآن بشكل غير مباشر حوالي 2446 بيتكوين من خلال استثماراتها في أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، وهو تطور يُنظر إليه بشكل إيجابي على أنه دعم سيادي لسعر البيتكوين.

وفقا لتقرير حديث في مجلة “Fortune”، قام صندوق إدارة الاستثمار التابع لبنك النرويج بزيادة تعرضه للبيتكوين بشكل ملحوظ بعد إعادة موازنة محفظته هذا العام.

يستثمر هذا الصندوق العائدات النفطية الكبيرة للنرويج في مشاريع تحقق أرباحا للحكومة النرويجية.

وقد قرر الصندوق السيادي النرويجي تقليل حصصه في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا، التي حققت أرباح كبيرة هذا العام، ونقل تلك الاستثمارات إلى أسهم مرتبطة بتقنيات الويب 3 مثل MicroStrategy وCoinbase وBlock وMarathon Digital.

صرح “نيكولاي تانجين”، الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار في بنك “Norges”:

حققت استثمارات الأسهم عائد قوي جدا في النصف الأول من العام، وكانت النتائج مدفوعة بشكل رئيسي بأسهم التكنولوجيا، وذلك بفضل الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب أسهم التكنولوجيا الكبرى، قدمت البيتكوين عوائد هائلة للمستثمرين هذا العام، بالتزامن مع تقليل المعروض منها نتيجة انقسام مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف وإطلاق عدة صناديق استثمارية متداولة في الولايات المتحدة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

ووفقا لمجلة “Fortune”، زادت النرويج من تعرضها للبيتكوين بنسبة 62٪ في النصف الأول من عام 2024.

من الجانب الآخر من الخريطة وبالضبط في الولايات المتحدة، اقترحت السيناتور “سينثيا لوميس” مؤخرا إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، وهي فكرة لاقت دعما من المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق “دونالد ترامب”.

أما في السلفادور، التي اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية، فقد قام الرئيس “نجيب بوكيلي” بشراء البيتكوين منذ عام 2021.

وأسفرت هذه الاستراتيجية عن تحقيق أرباح بنسبة 55٪ لدافعي الضرائب عندما ارتفع سعر البيتكوين هذا العام.

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