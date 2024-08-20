هيلاري كلينتون تعرب عن أملها في نجاح هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، دعمها الكامل لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، معربة عن أملها في أن تحقق هاريس ما تعذرت هي في الوصول إليه.



وقالت كلينتون أمام حشد من مؤيدي الحزب الديمقراطي في شيكاغو حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ "يتعين علينا أن نناضل من أجل تقدم الولايات المتحدة، وألا نستسلم أبدا".



وانتقدت كلينتون بشدة محاولات المرشح الجمهوري دونالد ترامب للسخرية من هاريس، مضيفة أن هاريس قالت أنها ستعمل من أجل الشعب وهو أمر لن يفهمه ترامب أبدا.



يذكر أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية هاريس ظهرت على نحو مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب، حيث تعهدت بهزيمة منافسها ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل،

وقالت هاريس في تصريحات موجزة "دعونا نناضل من أجل المثل العليا التي نعتز بها، ودعونا نتذكر دائما أنه عندما نناضل نفوز".

