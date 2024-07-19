شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي بأقل من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الخميس، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بأقل قليلا من التوقعات.

وذكر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية، أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي للنشاط الاقتصادي تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 2ر0% بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال مايو وفقًا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3ر0% بعد تراجعه بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات الأولية.

التوقعات القاتمة للمستهلكين

وقالت يوستنيا زابينسكا - لا مونيكا كبير مديري مؤشرات دورة الأعمال في كونفرانس بورد، إن"المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل تراجعه خلال يونيو، لكن وتيرة التراجع كانت أقل من الشهور الثلاثة الماضية، التراجع استمر مدفوعًا بالتوقعات القاتمة للمستهلكين، وضعف الطلبيات الجديدة وأسعار الفائدة وارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة".



في الوقت نفسه قال معهد كونفرانس بورد إن المؤشر الاقتصادي الرئيسي انكمش خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9ر1%، بعد تراجعه بنسبة 9ر2% خلال الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي.

معدل التراجع الشهري

وقالت زابينسكا - لا مونيكا: "نظرًا إلى انخفاض معدل التراجع الشهري، أصبح نمو المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي على المدى الطويل أقل سلبية، وهو ما يشير إلى تعافٍ بطيء للاقتصاد، بيانات يونيو مجتمعة تشير إلى أنه من المحتمل استمرار فقدان النشاط الاقتصادي للزخم خلال الشهور المقبلة".

وارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال يونيو بنسبة 3ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال مايو.

في حين ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 2ر0% في الشهر السابق.