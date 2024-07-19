الاقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبية مع انخفاض أسعار السلع الأولية اليوم

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واس - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط عمليات بيع كبيرة في مختلف القطاعات.
وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بانخفاضها 2.5 %، كما انخفضت أسهم شركات التعدين 1.8 % بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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