شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية مع انخفاض أسعار السلع الأولية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط عمليات بيع كبيرة في مختلف القطاعات.

وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بانخفاضها 2.5 %، كما انخفضت أسهم شركات التعدين 1.8 % بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية.