شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2424.34 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه سجل ارتفاعًا 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2426.10 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 29.54 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.5% إلى 962.65 دولارا، وخسر البلاديوم 0.4% إلى 926.50 دولارا حيث تتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.