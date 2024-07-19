الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب مع تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع

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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2424.34 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه سجل ارتفاعًا 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2426.10 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 29.54 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.5% إلى 962.65 دولارا، وخسر البلاديوم 0.4% إلى 926.50 دولارا حيث تتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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