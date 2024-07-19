الأسهم الأوروبية تتراجع مع انخفاض أسعار السلع الأولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بورصة فرانكفورت يوم الثلاثاء. تصوير: توماس بيتر - رويترز

الخليج 365 - متابعات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط عمليات بيع كبيرة في مختلف القطاعات.

وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بانخفاضها 2.5 %، كما انخفضت أسهم شركات التعدين 1.8 % بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية

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