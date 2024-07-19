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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع مع انخفاض أسعار السلع الأولية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط عمليات بيع كبيرة في مختلف القطاعات.
وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بانخفاضها 2.5 %، كما انخفضت أسهم شركات التعدين 1.8 % بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية
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