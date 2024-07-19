شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

خفض سعر صرف العملات

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل.حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 21 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 87.8754 روبلا.وفي الوقت ذاته خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 20 كوبيكا ليبلغ 96.1018 روبلا.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 12.0227 روبلا.