بعد العطل الفني.. مايكروسوفت تخسر 60 مليار دولار وتراجع سهم الشركة 2%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

خسرت شركة مايكروسوفت العالمية، ما يقرب من 60 مليار دولار بعد ساعات من العطل الفني الذي أصاب الشركة في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.

وفقدت Microsoft ، ما يقرب من 60 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد هبوط السهم بنسبة 2% في تداولات ما بعد الإغلاق نتيجة العطل التقني الذي اجتاح عدة شركات حول العالم، وفقا لـ CNBC.

وكشفت منصة downdetector، وجود عطل مفاجئ في منصة أمازون العالمية، وذلك بعد ساعات قليلة من عطل مايكروسوفت، الذي استمر لبضع ساعات.

عطل فني يضرب أمازون

وقالت منصة downdetector، إن منصة أمازون العالمية تعرضت لعطل مفاجئ منذ قليل، بعد عطل شركة مايكروسوفت، الذي استمر لبضع ساعات.

وتسبب انقطاع كبير في خدمات الحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت في إلغاء وتأخير رحلات جوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول، حيث أثر الانقطاع على العديد من شركات الطيران وأدى إلى تعطيل عمليات الطيران.

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