شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة أنظمة السوق المالية السعودية من العطل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة السوق المالية، سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية، وجاهزيتها التامة لتقديم الخدمات للمستثمرين في جلسات التداول ليوم الأحد 21 يوليو 2024.

ونسقت الهيئة من اللحظة الأولى مع الجهات ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية للتأكد من عدم تأثرها بعد العطل التقني العالمي، الذي تأثرت به معظم الجهات حول العالم. سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية وعممت الهيئة على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بضرورة الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.

كما أعلنت شركة تداول السعودية عن سلامة وجاهزية أنظمتها لضمان تقديم الخدمات لكافة المستثمرين، في السوق السعودية. مراقبة الأنظمة على مدار الساعة وتؤكد هيئة السوق المالية أن الفرق التقنية تعمل على مراقبة الأنظمة على مدار الساعة، للتأكد من استمرار عدم تأثر الخدمات والبنية الأساسية التقنية.

وكذلك ضمان استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة في السوق المالية السعودية، كما يمكن الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

