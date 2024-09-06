الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يرتفع والبورصة البريطانية تغلق على انخفاض

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واس - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع والبورصة البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3172 دولار أمريكي، بزيادة 0.22 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1863 يورو بزيادة 0.01 %.

البورصة البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.34 %، ما يعادل 27.89 نقطة، ليصل عند مستوى 8241.71 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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