ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 83.10 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين حيث يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع أن تبدأ في سبتمبر المقبل.

وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، زادت أسعار خام برنت 48 سنتا أو 0.57% إلى 83.10 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.52% إلى 80.55 دولار للبرميل.

من المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.

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