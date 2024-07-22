شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسيطرة «تسلا» و«جوجل» على اهتمام أسواق الأسهم هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك في وقتٍ تقود فيه شركة "تسلا" و"ألفابت" الشركة الأم لــ"جوجل" و""سيرفيس ناو" و"جي إي إيروسبيس" سلسلة من تقارير الأرباح في الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة إنفيستورز دايلي نيوز. تراجع سوق الأوراق المالية تحول اتجاه صعود سوق الأسهم نحو مؤشر داو جونز والشركات الصغيرة ومختلف القطاعات غير التكنولوجية إلى تراجع واسع النطاق بحلول يوم الجمعة.

انخفض مؤشر ناسداك وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وسط مشاكل الرقائق وانقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات لشركة "كراود سترايك".

كما بيعت أسهم "إنفيديا"والعديد من الشركات الرائدة الأخرى. ارتفاع متوقع في الأرباح لم تندرج أسهم جوجل وسيرفس ناو وجنرال إلكتريك ضمن نطاق الشراء لكنها ليست بعيدة عن أن تكون داخل نطاق للتنفيذ.

وينطبق الأمر نفسه على أسهم "تسلا" رغم أنها انخفضت بقوة يوم الجمعة بعد أن تعهد الرئيس السابق دونالد ترامب بدعم من إيلون ماسك بالتراجع عن سياسات السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضاً: توقعات تفاؤلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تسجلها مستوى قياسي

وستكون تقارير أرباح جوجل وسيرفيس ناو مهمة لقطاعات التكنولوجيا بدءًا من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإعلان عبر الإنترنت وبرامج الأعمال.

بالإضافة إلى تسلا تشمل الشركات الأخرى القريبة من نطاق الشراء جوجل وسيرفيس ناو و"يونايتيد رينتلز" و"تانينت هيلث كير" بالإضافة إلى شركات الآلات النفطية وذلك على سبيل المثال لا الحصر. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.

ولا تترجم التحركات في عقود داو جونز الآجلة بالضرورة إلى تداولات فعلية في جلسة سوق الأوراق المالية العادية التالية. ماذا حدث لسوق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي؟ بدأ ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع بشكل جيد وخاصة خارج مؤشر ناسداك. لكن أسهم "إنفيديا" بشكل عام تراجعت يوم الأربعاء مع اتساع نطاق هذا الضعف في أواخر الأسبوع.

اقرأ أيضاً: تسلا مشارك جديد على قوائم المشتريات الحكومية الصينية

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% في تعاملات الأسبوع الماضي لكنه هبط إلى ما يقرب من أدنى مستوياته الأسبوعية بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال الخميس.

تقدم مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 1.7%، لكنه ظل بعيدًا عن أعلى مستوى له على مدار عدة سنوات بعد الذي سجله الأربعاء.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% ليهبط إلى ما دون خط 21 يوما بعد أن سجل مستوى قياسي يوم الثلاثاء.

انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.65% ليتراجع بشكل حاسم عن متوسطه المتحرك على مدار 21 يومًا وهو الآن أعلى بنسبة 1.7% فقط من متوسطه المتحرك على مدار 50 يومًا بعد أن كان أعلى بنسبة 8.9% من ذلك المستوى الرئيسي في العاشر من يوليو. سندات الخزانة وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خمس نقاط أساس إلى 4.24% بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام 2.5 % إلى 80.13 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 3.25% يوم الجمعة. أسهم تسلا انخفضت أسهم شركة تسلا التي يرأسها المليادرير إيلون ماسك بنسبة 4% إلى 239.20 في أدنى إغلاق لها منذ 2 يوليو.

ومع ذلك، لا تزال الأسهم أعلى من متوسطها المتحرك على مدار 21 يومًا وعلى أساس أسبوعي انخفضت أسهم تسلا بنسبة متواضعة نسبيًا بلغت 3.6% .

وقال ترامب إنه يريد من مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين إنشاء مصانع في الولايات المتحدة وهو ما سيكون تحولا كبيرا عن موقف الرئيس جو بايدن.

وارتفع سهم شركة السيارات الكهربائية العملاقة "بي واي دي" بنسبة 1.7%.

ستصدر شركة تسلا تقريرها مساء الثلاثاء المقبل، ومن المرجح أن تنخفض الأرباح بشكل حاد رغم أن الإيرادات قد ترتفع. أسهم إنفيديا هبط سهم إنفيديا بنسبة 8.75% إلى 117.93 خلال الأسبوع مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل يونيو.

وظل سهم الشركة الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي فوق خط 50 يومًا لكنه أغلق عند مستوى أقل قليلاً من خط 10 أسابيع.

قد يكون سهم إنفيديا يعمل على قاعدة مزدوجة القاع لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت.

إذا انخفضت إنفيديا بشكل كبير فسيكون ذلك سلبيًا بالنسبة لقطاع التكنولوجيا.