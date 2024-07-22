شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع فى بداية تعاملات اليوم وسط تغير المشهد السياسى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الأسهم الأوروبية، فى بداية التعاملات اليوم الاثنين، وسط تفاعل سوق التداول العالمى لآخر تطورات المشهد السياسى الأمريكى، جراء إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسى لانتخابات نوفمبر المقبل.

وشهد مؤشر (ستوكس أوروبا 600) ارتفاعًا بنسبة 0.78%، بينما انخفضت أسهم شركة طيران (رايان إير) الأيرلندية بما يصل لـ13% عقب إعلان الشركة أن أرباحها الفصلية بعد خصم الضرائب انخفضت بنسبة 46% في الـ3 أشهر الماضية "حتى نهاية يونيو الماضي"، وستكون الأسعار أقل من المتوقع في أشهر الصيف. وخلال تداولات بورصة لندن، ارتفع مؤشر (فوتسي 100) بنسبة 0.4% إلى 8188.96 نقطة.

وفي منطقة اليورو، تقدم مؤشر (كاك 40) في باريس بنسبة 0.5% إلى 7571.05 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة 0.5% إلى 18258.78 نقطة. وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية أن المتداولين العالميين يراقبون المشهد السياسي الأمريكي عن كثب بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي أمس، وتأييده لنائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية.

وكانت قد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (إس آند بي 500)، الذي يضم أكبر 500 شركة مالية أمريكية، أمس، بعد تكبدها أسوأ خسائر منذ أبريل الماضي. أما في آسيا والمحيط الهادي، انخفضت أسواق التداول بين عشية وضحاها، فضلاً عن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع مع تخفيض سعر إعادة الشراء العكسي قصير الأجل لمدة 7 أيام من 1.8% إلى 1.7%.



من جتنب أخر ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية فى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، وسارت تداولات عملة بيتكوين بشكل إيجابى بعد قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل.

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 0.55% عند 67254.43 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وصعدت عملة الريبل 1.49% إلى 59.94 سنت، بينما تراجعت عملة "إيثريوم" 0.34% إلى 3482.16 دولار.

وصعد حجم التعاملات في سوق العملات المشفرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 43.74% ليسجل 72.26 مليار دولار، وفق لبيانات المنصة.

وذكرت منصة "كوين ديسك" في تقرير، ان إعلان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" انسحابه من السباق الانتخابي تسبب في هبوط أسعار العملات الرمزية المرتبطة بحملته الانتخابية، بينما صعدت عملة (Kamala Horris) المرتبطة بمرشحة الحزب الديمقراطي البديلة "كامالا هاريس" بنسبة74.6% إلى قرابة 19 سنتا خلال تعاملات اليوم، وبلغ حجم التداول عليها خلال الـ 24 ساعة الماضية 19.627 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، خفض بنك الشعبي الصيني - بشكل مفاجئ - أسعار الفائدة القصيرة الأجل ومعدلات الإقراض الأساسية، في خطوة كبيرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تعاملات "الكريبتو" اليوم.

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