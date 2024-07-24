شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 44 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

نمو المبيعات

الدمام - شريف احمد - حققت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ 22% وبزيادة بلغت نحو 7,890,411 مليارات ريال، لتبلغ مستوى 44,422,575 مليار ريال في الربع الأول 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023 والتي كانت تبلغ 36,532,164 مليار ريال، وبعدد عمليات مُنفذة بلغ 263,242,173 عملية، لتصل بذلك لأعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر مايو الصادرة من البنك المركزي السعودي.وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" نمواً ربعياً تُقدر نسبته بـ 10% وبزيادة بلغت نحو 3,893,400 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 40,529,175 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2023.وحققت المبيعات نمواً شهرياً بـ 9.2% وبزيادة بلغت نحو 1,366,426 مليار ريال، لتبلغ مستوى 16,216,349 مليار ريال في شهر مايو، مقارنة بمستوياتها البالغة 14,849,923 مليار ريال خلال شهر أبريل 2024. وبعدد عمليات مُنفذة بلغ 91,868,518 عملية.وسجلت المبيعات نمواً منذ بداية العام الجاري بنسبة 12.4% وبزيادة بلغت نحو 1,789,863 مليار ريال حيث كانت عند مستوى 14,426,486 مليار ريال في شهر يناير.يُذكر أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات "مدى" المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.