قطارات المملكة تنقل أكثر من 9 ملايين راكب وأكثر من 6 ملايين طن من المعادن والبضائع خلال الربع الثاني من 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل أرقام قياسية لقطارات المملكة تجاوزت أكثر من 9.3 ملايين راكب خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، وبنسبة نمو بلغت 13% ونقلت، بين المدن 2,424,570 راكبًا, بينما داخل المدن 6,876,668 راكبًا، بزيادة بلغت عن الربع الثاني من العام الماضي 2023م.

كما نقل قطار الشحن أكثر من 6.9 ملايين طن من البضائع والمعادن خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، وبنسبة نمو بلغت 9%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.

وتسهم حركة القطارات في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة ، للإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية.

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