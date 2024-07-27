شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: إيرادات السكك الحديدية تسجل 536 مليون جنيه مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إيرادات السكك الحديدية سجلت ارتفاعا ملحوظا في شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023، حيث بلغت قيمتها نحو 536 مليون جنيه، ارتفاعا من 407 مليون جنيه في مايو 2023، بزيادة بلغت 129 مليون جنيه.

وأضافت بيانات الجهاز، أن إيرادات السكك الحديدية سجلت في ابريل الماضي أيضا ارتفاعا، حيث بلغت نحو 501 مليون جنيه، مقابل 341 مليون جنيه في ابريل عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 160 مليون جنيه.

وتزامن زيادة ايراردات السكك الحديدية مع ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية والتي بلغت نحو 535 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 455 ألف طن في شهر مايو 2023، بزيادة بلغت نحو 80 ألف طن، بينما سجل حجم البضائع المنقولة في شهر ابريل السابق له نحو 536 ألف طن، مقابل 405 ألف طن في شهر ابريل من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 131 ألف طن.

وسجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 452 مليون جنيه في شهر ديسمبر الماضي، ارتفاعا من 338 مليون جنيه في شهر ديسمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 114 مليون جنيه.