مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 27ر654 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 34ر40589 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 88ر59 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 10ر5459 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 16ر176 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 88ر17357 نقطة .

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