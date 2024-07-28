شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتا» تقلص إنفاقها على الواقع الافتراضي بعد خيبة أمل «زوكربيرج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت تقارير صحفية إلى أن الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرج يعاني من خيبة أمل فيما يخص بعض عمليات الإنفاق على رهانه الكبير في شركته "ميتا"، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية. تقليص الإنفاق على الواقع الافتراضي ذكرت بيزنس إنسايدر أن الشركة "ميتا" تعمل على تقليص إنفاقها على رياليتي لابس القسم المتخصص في الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وطلب من مجموعات عمل القسم بخفض الإنفاق بنحو 20% من هذا العام 2024 حتى عام 2026، وفقًا لما ذكرته مصادر صحيفة والتي نقلت عن مدير سابق في ريالتي لابس. ميتا تخفض عدد العمال يأتي هذا في أعقاب عمليات تسريح للعمال على مدار العام الماضي 2023 في رياليتي لابس والتي استهدفت إلى حد كبير المديرين المتوسطين والكبار والتي شملت أكثر من اثني عشر نائبًا للرئيس ومديرًا في الشهر الماضي حسبما ذكرت مصادر صحيفة. الإنفاق على مشروع ميتافيرس أنفقت شركة ميتا ما يزيد عن 40 مليار دولار على مشروع "ميتافيرس" وهو المشروع الذي اعتبرته بيزنس إنسايدر مكلفًا على زوكربيرج.

وفي وقت سابق من هذا العام، أخبر المدير المالي لشركة ميتا القسم بأنه ينبغي للشركة أن تستهدف الحصول على فرص للوصول إلى قيمة كبرى بتريليون دولار من خلال مجال الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

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في مكالمة مع المحللين العام الماضي قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" بإن "ميتافيرس تعد "رهان طويل الأمد".

وقال "لا أستطيع أن أضمن لك أنني سأكون على حق بشأن هذا الرهان. أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي يتجه إليه العالم". عام الكفاءة لشركة «ميتا» ومع ذلك، عندما أعلن زوكربيرج أن عام 2023 سيكون "عام الكفاءة" بالنسبة لشركة ميتا أشار إلى أن ريااليتي لابس سوف تخضع لإجراءات خفض التكاليف تمامًا مثل أي قسم آخر.

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وقال زوكربيرج العام الماضي:"نحن ننظر إلى الإشارات ونتعلم ما هو منطقي للقيام به في المستقبل.. نحن نغير باستمرار كيفية التنفيذ وأي أشياء أخرى مثل تسطيح هيكل المنظمة والتي ستؤثر على الشركة بأكملها سواء في رياليتي لابس أو فاميلي أوف رياليتي ولهذ نريد أن يكون العمل أكثر كفاءة".

وغير زوكربيرج اسم شركته من "فيسبوك" إلى "ميتا" في عام 2021، وقال في ذلك الوقت: "من الآن فصاعدًا، سنكون ميتافيرس أولاً، وليس فيسبوك أولاً".