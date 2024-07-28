شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشكل أمريكا احتياطي عملات مشفرة إذا فاز ترامب بالرئاسة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، تبرز التكهنات حول احتمالية قيام الولايات المتحدة بشراء احتياطي من العملات المشفرة في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية القادمة.

تعكس هذه التوقعات مدى التغيرات التي قد تحدث في سياسات الحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، وتأثيرها المحتمل على الأسواق العالمية، وفق ما أورده موقع "ياهو نيوز" الإخباري. توجه أمريكي جديد نحو العملات المشفرة من المعروف أن ترامب كان قد اتخذ موقفاً صارماً تجاه العملات المشفرة خلال فترة رئاسته السابقة، حيث وصفها بأنها "احتيال" و"تهديد للاستقرار المالي".

ومع ذلك، تشير تصريحات ومواقف حملة ترامب الانتخابية الحالية إلى أنه سيغير موقفه من العملات المشفرة إذا فاز في الانتخابات المقبلة. دونالد ترامب والعملات المشفرة وفقاً لمحللين، قد يسعى ترامب إلى استغلال العملات المشفرة كأداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأمريكي وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي. وفي حال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الحكومة الأمريكية قد تبدأ بشراء كميات كبيرة من العملات المشفرة مثل بتكوين وإيثريوم لتعزيز احتياطياتها المالية.

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وقال نيت باتون، المحلل في موقع "كريبتو وورلد نيوز": "بينما تبقى هذه التوقعات في إطار التكهنات، فإن فوز ترامب بالانتخابات القادمة قد يكون بداية لعهد جديد في سياسات الحكومة الأمريكية تجاه العملات المشفرة. ستظل هذه القضية محل اهتمام واسع من قبل المستثمرين والخبراء على حد سواء، مع ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي", تأثيرات محتملة على سوق العملات المشفرة يشير بعض الخبراء إلى أن هذا التحول المحتمل في السياسة الأمريكية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة العملات المشفرة، حيث أن دخول الحكومة الأمريكية كلاعب رئيسي في سوق العملات المشفرة قد يعزز الثقة في هذه الأصول الرقمية. علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى تغييرات كبيرة في المشهد المالي العالمي، حيث قد تتبع دول أخرى نفس النهج لتعزيز احتياطياتها من العملات المشفرة.

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من جانبه، يرى بنجامين سيليرماجر، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة ماغنيت كابيتال، أن "شراء الولايات المتحدة لاحتياطي من العملات المشفرة قد يفتح الباب أمام مزيد من التبني المؤسسي لهذه الأصول الرقمية، ويعزز من شرعيتها كأداة استثمارية معترف بها على نطاق واسع". تحديات تكوين احتياطي عملات مشفرة رغم الفوائد المحتملة لهذه الخطوة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذها. من أبرز هذه التحديات هي القضايا التنظيمية والأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة، فضلاً عن تقلبات الأسعار الشديدة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار المالي.

كما يثير هذا التوجه المخاوف بشأن تأثيره على النظام المالي التقليدي، حيث قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية تداول الأصول المالية وتقييمها. وقد تكون هناك تداعيات كبيرة على البنوك والمؤسسات المالية التقليدية التي قد تجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد.