أرباح سابك للمغذيات الزراعية ترتفع إلى 705 ملايين ريال خلال الربع الثاني 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية إلى 705 ملايين ريال بنسبة 8 % خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بأرباح 651 مليون ريال تم تحقيقها خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة، ارتفاع إيرادات التمويل وقد حدَّ من هذا الارتفاع ارتفاع تكلفة المبيعات.

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