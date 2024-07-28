شكرا لقرائتكم خبر عن ‎انتعاش سوق الأسماك بحقل.. والناجل والبواصي الأكثر طلبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محال بيع الأسماك في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك انتعاشاً كبيراً، منذ بداية موسم الصيف ،لشراء مختلف أنواع الأسماك الطازجة التي يقبل عليها الأهالي وزائرو المحافظة.

وتختلف أنواع الأسماك المعروضة لدى الباعه ومنها "الهامور، والشعور، والبياض، والبواصي، والناجل، والسيجان، والحريد"، إلى جانب الربيان والأستاكوزا والرخويات الأخرى التي يتم صيدها معظم أيام العام. زيادة الطلب يزداد الطلب على أنواع نخبوية لدى عشاق البحريات كالناجل، والبواصي، والهامور، والشعور،والسيجان، فيما تتراوح الأسعار ما بين 30 ريالاً حتى 70 ريالاً للكيلو حسب النوع.

ويبلغ سعر كيلو السيجان 30 ريالاً، والهامور 40 ريالاً، والشعور 40 ريالاً، والناجل 70 ريالاً. القيمة الغذائية وعن القيمة الغذائية للأسماك، أوضحت لـ"واس" أخصائية التغذية بمحافظة حقل أماني العمراني، أن تناول الأسماك يعد جزءاً مهماً من النظام الغذائي الصحي.

وأضافت أن الأسماك تحتوي على السعرات الحرارية وهي مصدر جيد للبروتين والفيتامينات مثل: فيتامين B12 المهم لصحة الجهاز العصبي، وفيتامين D المهم لصحة العظام والأسنان، إضافة إلى أنه مصدر جيد للحديد الهيمي سريع الامتصاص المهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة. مميزات لحوم الأسماك أفادت بأن لحوم الأسماك تتميز بغناها بالأملاح والمعادن مثل: الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمنجنيز ، واليود والفسفور، مشيراً إلى أن بروتين الأسماك يتميز عن بقية البروتينات الحيوانية الأخرى بأن نسبة الأحماض الأمينية الحرة فيها عالية، وهذا يعني أنه أسهل هضماً وذو جودة عالية.

وتابعت: يحتوي لحم السمك على الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي لها تأثير إيجابي بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، كذلك يقلل من نسب تجلط الدم، الأمر الذي يؤدي إلى خفض احتمال الإصابة بأمراض القلب؛ لاحتوائها على الأحماض الدهنية. محاذير قبل تناول الأسماك ونبهت العمراني إلى محاذير يجب أخذها في الحسبان قبل تناول بعض الأسماك لاحتوائها على مستويات عالية من الزئبق وغيره من الملوثات البيئية؛ مما يشكل مخاطر كبيرة على النساء الحوامل والمرضعات والأطفال، مثل: أسماك القرش، وأبوسيف، والماكريل، والقرميد، وتناول الأنواع التي تحتوي على كميات أقل من الزئبق، مثل أسماك السلمون، والروبيان، وغيرها.

يذكر أن محافظة حقل تتميز بوفرة العوامل البيئية الملائمة لنمو وازدهار الثروة السمكية على امتداد مياهها وسواحلها، مما أدى إلى توافر أنواع الأسماك التجارية، خاصةً الأسماك ذات الشهرة الواسعة بين المستهلكين.

