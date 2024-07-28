شكرا لقرائتكم خبر عن سوق النحاس العالمية تلتقط أنفاسها ومحللون: الأسعار قد تهبط مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

أسباب تقلب أسعار النحاس

الدمام - شريف احمد - شهدت سوق النحاس تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة، مما أثار قلق المستثمرين والمحللين على حد سواء. وبعد فترة من التذبذب، بدأت السوق في التقاط أنفاسها مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية، لكن استمرار هذه المؤشرات ليس مضوناً.وخلال يوم الجمعة الماضي، استقرت أسعار النحاس، لكنها عانت من الأسبوع الثالث على التوالي من الخسارة وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الطلب، وخاصة في الصين أكبر مستورد، وفق ما أوردته صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية.

جاء تقلب أسعار النحاس نتيجة لعوامل متعددة. من بين هذه العوامل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثرت على معنويات السوق وأدت إلى تذبذب الأسعار.

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كذلك، تسببت ارتفاعات الدولار الأمريكي في تراجع أسعار النحاس بشكل غير مباشر، حيث أن ارتفاع قيمة الدولار يجعل النحاس أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب.

تباطؤ الطلب الصيني على النحاس

تلعب الصين دوراً مهماً أيضاً في سوق النحاس العالمي، حيث تعتبر أكبر مستهلك للنحاس.

وأدى تباطؤ الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع العقارات والبنية التحتية، أدى إلى انخفاض الطلب على النحاس. تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يأتي نتيجة لعدة عوامل منها القيود الحكومية على الديون والإجراءات الصارمة المتعلقة بحماية البيئة، مما أثر سلباً على الطلب على النحاس.

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وجاء الارتفاع الأخير في أسعار النحاس بسبب سلسلة من التخفيضات المفاجئة لأسعار الفائدة في الصين، مما قد يدعم عودة النشاط الاقتصادي مجدداً.

لكن محللو شركة "ميتلز أناليسيز" حذروا من أن انخفاض أسعار المعدن قد يظهر مجدداً، لأن أساسيات السوق ما تزال ضغيفة، وتخلص الصين من التباطؤ الذي تعاني منه سيأخذ وقتاً أطول على الأرجح".

تحديات قد تضغط على أسعار النحاس

من أبرز هذه التحديات مشكلات التوريد المستمرة، كما أن التكنولوجيا والابتكارات في صناعات بديلة قد تؤدي أيضاً إلى تقليل الاعتماد على النحاس في المستقبل.

وقالت مارثا بوليني، كبيرة محللي المعان الأساسية في شركة "ميتلز أناليسيز": "سوق النحاس تظل محط أنظار المستثمرين والمحللين نظراً لأهميتها الكبيرة في الاقتصاد العالمي".

وأضافت: "بعد فترة من التقلبات الحادة، يبدو أن السوق بدأت في الاستقرار مع توقعات بانتعاش الطلب وتحسن الاقتصاد العالمي، لكن استمرار هذا الانتعاش سيكون مرهوناً بتحسن أساسيات السوق".

جدير بالذكر، أن العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن استقرت يوم الجمعة الماضي عند 9123.50 دولار للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد بنسبة 0.2% إلى 4.1250 دولار للرطل. وانخفضت العقود بنسبة 2% و2.6% على التوالي هذا الأسبوع.