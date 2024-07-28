شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يخشى بعض الاقتصاديين من فوز كامالا هاريس برئاسة أمريكا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تزداد حدة النقاش حول البرامج الاقتصادية للمرشحين.

كامالا هاريس، التي تسعى للوصول إلى البيت الأبيض، قدمت برنامجاً اقتصادياً شاملاً يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. ومع ذلك، تواجه خطتها انتقادات من بعض الاقتصاديين والمحللين السياسيين.

وقالت ديانا فايفر، محللة أول في مركز يو إس بوليسي: "برنامج كامالا هاريس الاقتصادي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية، لكن تنفيذ هذه الرؤية يواجه تحديات كبيرة. التكاليف المرتفعة، زيادة الضرائب، التحديات التنظيمية، والتبني التكنولوجي كلها عوامل قد تؤثر على فعالية السياسات المقترحة".

وأضافت: "مع اقتراب موعد الانتخابات، ستظل هذه القضايا محور نقاش بين الناخبين والخبراء، وسيكون من المهم متابعة كيفية تفاعل هاريس مع هذه التحديات وتقديم حلول عملية لتحقيق أهدافها الاقتصادية".

واستعرض موقع "ذا بولتيكال أفيرز" أبرز العيوب والمخاوف المتعلقة ببرنامج هاريس الاقتصادي، كالآتي: تكاليف مرتفعة وتمويل غير مؤكد أحد العيوب الرئيسية التي تواجه برنامج هاريس هو التكاليف الباهظة المرتبطة بتنفيذ السياسات المقترحة. الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية تتطلب تمويلاً كبيراً، ويثير هذا التساؤلات حول كيفية تغطية هذه التكاليف.

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رغم أن هاريس تقترح زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، إلا أن بعض الخبراء يشككون في إمكانية جمع الأموال الكافية دون التأثير السلبي على الاستثمار والنمو الاقتصادي. زيادة الضرائب وتأثيرها على الاقتصاد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية غير مقصودة. بعض المحللين يرون أن هذه الزيادة قد تثبط الاستثمارات، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وفقدان فرص العمل. الشركات قد تلجأ إلى تقليل التوظيف أو نقل عملياتها إلى خارج الولايات المتحدة لتجنب الضرائب المرتفعة، مما يضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل عام. تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي تعتمد العديد من الصناعات الأمريكية على الطلب الصيني للموارد والمنتجات. تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يؤثر سلباً على قدرة الشركات الأمريكية على الاستفادة من هذا السوق الكبير.

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رغم أن هاريس تعتزم دعم الصناعات المحلية، إلا أن التباطؤ في الطلب الخارجي يمكن أن يحد من فعالية هذه السياسات ويؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي. التحديات التنظيمية تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر يتطلب تغييرات تنظيمية كبيرة، وقد يواجه هذا التوجه معارضة من بعض القطاعات الصناعية واللوبيات الاقتصادية. تنفيذ هذه السياسات يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما قد يكون صعباً في ظل الانقسامات السياسية والاقتصادية الحالية. التأثير على الطبقة المتوسطة رغم أن برنامج هاريس يهدف إلى تحسين وضع الطبقة المتوسطة والفقيرة، إلا أن بعض السياسات قد تؤدي إلى تأثيرات عكسية. على سبيل المثال، زيادة الحد الأدنى للأجور قد تضطر بعض الشركات الصغيرة إلى تقليل عدد الموظفين أو رفع أسعار المنتجات والخدمات لتعويض التكاليف الإضافية، مما يؤدي إلى ضغوط اقتصادية على الطبقة المتوسطة. الإصلاح الضريبي إصلاح النظام الضريبي لتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة يعتبر من أولويات هاريس، لكن تنفيذ هذه الإصلاحات قد يواجه عقبات كبيرة. إغلاق الثغرات الضريبية التي تستغلها الشركات متعددة الجنسيات يتطلب تشريعات جديدة وتنسيقاً دولياً، وهو ما قد يكون صعباً تحقيقه في ظل تعقيدات النظام الضريبي الحالي والمعارضة المحتملة من بعض الجهات. المعارضة السياسية تواجه هاريس معارضة سياسية كبيرة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المعتدلين، مما قد يعوق تنفيذ سياساتها الاقتصادية. في ظل الانقسامات السياسية الحادة، قد تجد هاريس صعوبة في تمرير التشريعات اللازمة لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، مما يحد من فعالية سياساتها المقترحة.